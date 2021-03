Donazzan al Cimic di Motta: «Un orgoglio ospitare questo fiore all'occhiello»

L’Assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro e alle pari opportunità della Regione del Veneto Elena Donazzan ha fatto visita alla Caserma Mario Fiore di Motta di Livenza, sede del Multinational CIMIC Group. Accolta dal Comandante, Colonnello Mattia Zuzzi, l’Assessore Donazzan ha avuto modo di visitare le infrastrutture della base militare affiliata alla NATO e di incontrare il personale specializzato nella civil-military cooperation. «Una missione, la vostra, fondata sui migliori valori della società. Siamo orgogliosi di avere questa unità nella nostra regione. Un fiore all’occhiello in Italia e non solo - ha dichiarato l’Assessore Donazzan - il vostro operato è fondamentale per stabilizzare le zone di crisi in cui siete dispiegati. Per questo vi auguro le migliori fortune».

L’Assessore ha successivamente avuto una riunione con il Comandante e, infine, ha siglato l’albo d’onore del Multinational CIMIC Group. Il Colonnello Zuzzi, nel ringraziare l’Assessore Donazzan per la visita, ha sottolineato l’importanza per l’attenzione che la Regione Veneto ha da sempre riservato al reggimento.

Il Multinational CIMIC Group, infatti, ha collaborato da sempre con le istituzioni locali: dall’organizzazione di eventi sociali e culturali, alle campagne straordinarie di donazione del sangue, fino al supporto alla Protezione Civile locale durante l’attuale emergenza sanitaria, senza tralasciare gli importanti accordi di cooperazione con gli istituti di formazione veneti, dalle università agli istituti professionali: un legame, quindi, che si rafforza e si solidifica di continuo.