Film sul Donbass al Teatro del Pane: associazioni ucraine bloccano l'evento

Doveva essere proiettato mercoledì 26 giugno, al Teatro del Pane di Villorba, il documentario sul Donbass diventato in poche un vero e proprio caso politico nel Trevigiano. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'idea della proiezione era arrivata da un gruppo di cittadini che aveva deciso di affittare la sala del Teatro del Pane per proiettare il documentario alla presenza del presidente dell'associazione Veneto Russia, Palmarino Zoccatelli, e del giornalista Vincenzo Lorusso.

Dopo poche ore dalla pubblicazione dell'evento sui social, le associazioni ucraine di Treviso e del Veneto sono però insorte contro il film, a loro dire di pura propaganda filo-russa, insultando anche in maniera pesante la direzione del Teatro del Pane che con l'organizzazione dell'evento non aveva nulla a che fare. Per evitare ulteriori problemi il teatro ha deciso nelle scorse ore di ritirare la disponibilità della sala ai privati, sollevandosi da ogni responsabilità in merito all'iniziativa. Nei giorni scorsi la locandina dell'evento aveva fatto il giro di numerose chat di WhatsApp. Locandina che non era stata prodotta né autorizzata in alcun modo dal teatro. Da qui la scelta dei sodalizi ucraini di rivolgersi direttamente ai sindaci Mario Conte e Francesco Soligo, rispettivamente primi cittadini di Treviso e Villorba, pronti ad avvisare anche la Questura e a organizzare una manifestazione pacifica di protesta. La decisione del Teatro del Pane di negare la disponibilità della sala ha messo una volta per tutte la parola fine alla polemica.