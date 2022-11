Addio a Donella Benedet, simbolo della pizzeria "Ai Quattro Cantoni"

Per anni è stata il simbolo dietro al bancone della pizzeria "Ai Quattro Cantoni" di Oderzo, aperta insieme al marito Gaetano Correra e diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento nel centralissimo Corso Umberto I.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", martedì 15 novembre però il sorriso inconfondibile di Donella Benedet si è spento all'età di 71 anni, vinto da un male incurabile. Disponibile con tutti, ironica ma allo stesso tempo piena di dedizione al lavoro ha dato vita a un vero e proprio impero delle pizzette da asporto, preparate dal marito Gaetano e, negli ultimi anni, anche dal figlio Antonio. Donella sapeva far sentire tutti ben accolti: dagli studenti alle famiglie con bimbi. Migliaia le ordinazioni prese al telefono e di persona dietro al bancone della pizzeria di Corso Umberto I, immancabile lo scambio di battute con i clienti che passavano a ritirare le pizzette da asporto. Un paio d'anni fa, purtroppo, Donella ha scoperto di avere un tumore contro cui ha cercato di lottare con tutte le sue forze. In tantissimi hanno voluto tributarle un ultimo commosso saluto giovedì 17 novembre nella chiesa della frazione di Faè. In prima fila il marito Gaetano, i figli Antonio e Francesca, i nipoti Edoardo, Cecilia e Caterina. Le offerte raccolte sono state devolute ad Advar.