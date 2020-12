Malore improvviso, 37enne muore insieme al bimbo che portava in grembo

Poco dopo le 17 di martedì 15 dicembre l'ambulanza del Suem 118 è intervenuta a Treviso per soccorrere una donna di 37 anni colpita da un malore improvviso alla 37esima settimana di gravidanza.

La donna, residente in un Comune dell’hinterland trevigiano, si è sentita male mentre partecipava a un corso preparto. Sul posto sono iniziate subito le prima manovre rianimatorie, proseguite anche in ambulanza e al pronto soccorso. Al Ca’ Foncello, vista la gravita delle condizioni della donna, i medici hanno provato a salvare almeno il bimbo con un taglio cesareo in emergenza, effettuato direttamente in pronto soccorso. Il neonato, purtroppo, non respirava e le manovre rianimatorie si sono rivelate inutili. Poco dopo le 18 i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, sia della 38enne che del bimbo. L'ipotesi più probabile è che a causare il decesso sia stata un'emorragia interna dovuta alla rottura di un aneurisma addominale. La risposta definitiva sulle cause della morte arriverà dal riscontro diagnostico.