Mix di alcol e droga, si toglie i vestiti e corre nuda verso il Muson

E' successo venerdì 2 aprile in Via San Giorgio a Castelfranco Veneto: protagonista della vicenda una donna di 45 anni fermata dalla polizia locale e ricoverata in ospedale

Intervento provvidenziale da parte del nucleo motociclisti della polizia locale di Castelfranco Veneto: nel tardo pomeriggio di venerdì 2 aprile gli agenti stavano pattugliando gli argini del Muson lungo via San Giorgio quando si sono accorti della presenza di tre persone intente a consumare droga.

Come riportato da "Prima Treviso", alla vista degli agenti i tre sono subito fuggiti lasciando a terra la 45enne P.E., parzialmente svestita e in evidente stato confusionale. Non appena la donna si è accorta dei vigili in moto ha iniziato a spogliarsi tentando la fuga ma rischiando di finire nelle acque del Muson. Gli agenti hanno avuto la prontezza di bloccarla e prestarle soccorso fino all'arrivo dei sanitari del Suem 118. La 45enne ha cercato di opporre resistenza prima di salire in ambulanza ed essere trasportata all'ospedale San Giacomo dov'è stata sottoposta ai controlli del caso. Gli esami hanno accertato l'assunzione di alcol e droghe.