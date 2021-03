Donate 70 uova pasquali al personale della terapia intensiva del Ca’ Foncello

Il pensiero è del Reparto Donatori di Sangue di Fonte, accompagnato per l'occasione da don Paolo Magoga quale presidente della Fondazione Opera Monte Grappa

Hanno anticipato di un giorno la visita al reparto con il dono delle uova pasquali. Intensa commozione martedì pomeriggio per Luca Ferrarese presidente del Reparto Donatori di Sangue di Fonte che, con don Paolo Magoga quale presidente della Fondazione Opera Monte Grappa, ha donato 70 uova pasquali al personale della terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. «E’ un piccolo gesto per esprimere il nostro grazie – afferma Ferrarese – il nostro essere donatori di sangue ci vede impegnati in azioni concrete e umili fatte con il cuore. Anche oggi abbiamo ammirato il grande lavoro di tutto il personale verso questi pazienti. Sono veramente ammirevoli nel loro essere vicini alla sofferenza».