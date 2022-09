Dorsale del Grappa, al via i lavori di messa in sicurezza delle gallerie

La Provincia di Treviso ha avviato in questi giorni i lavori di messa in sicurezza delle gallerie nella Dorsale del Grappa. L'intervento, finanziato dall'Ente per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro e affidato con gara all'impresa S.I.C.I. S.R.L. di Fonzaso (BL), è necessario per migliorare la viabilità del tratto della SP 141 tra il km 20+500 e il km 21+500, consolidando le gallerie naturali che, data la storicità di oltre un secolo e l'esposizione alle intemperie, sono soggette a frane e caduta massi. In particolare, il progetto della Provincia sulla Dorsale prevede una serie di interventi urgenti che interessano tre gallerie naturali lungo il settore più ripido del versante sud-orientale del massiccio del Grappa, per riaprirle al traffico nelle migliori condizioni di sicurezza e favorire così la regolare ripresa delle attività turistico-silvo-pastorali dell'area.

Il commento

«Due settimane fa abbiamo annunciato l'impresa vincitrice del bando per l'opera sulle gallerie della Dorsale e questa settimana, conclusi tutti i passaggi necessari, abbiamo avviato prontamente i lavori – sottolinea il presidente della Provincia -. In accordo con le valutazioni della ditta, il cantiere interessa sin da subito entrambe le aperture delle gallerie, in modo da velocizzare le attività. La conformazione dell'area, a 1700 metri di altitudine, rende i lavori più complessi da realizzare, ma il team della Provincia e l'impresa si sono già attivati per gestire al meglio il consolidamento e il trasporto di tutti i materiali necessari per completarlo”.