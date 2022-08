Dorsale del Grappa, oltre un milione di euro per i lavori di messa in sicurezza

Messa in sicurezza della Dorsale del Grappa: affidati i lavori per gli interventi sulla strada provinciale 141 per migliorare la viabilità del tratto tra il km 20+500 e il km 21+500 e consolidare le gallerie naturali nel comune di Pieve del Grappa.

Dopo il via libera definitivo al progetto d'intervento da parte della Conferenza dei servizi, la Provincia ha svolto la gara per l'aggiudicazione delle opere finanziate dall'Ente per un valore complessivo di oltre un milione di euro: a vincere il bando è stata l'impresa S.I.C.I. Srl di Fonzaso. Il progetto della Provincia per la messa in sicurezza della Dorsale prevede una serie di interventi urgenti che interessano tre gallerie naturali lungo il settore più ripido del versante sud-orientale del massiccio del Grappa, aree che sono state interdette al traffico per i frequenti episodi di caduta massi. I lavori riguardano, in particolare, il consolidamento statico delle volte delle gallerie, la captazione delle acque di percolazione con dreni e sistemi di smaltimento interni, la manutenzione-riparazione-rafforzamento dei rivestimenti in corrispondenza degli imbocchi, il riutilizzo del materiale disgaggiato durante le fasi di manutenzione/svuotamento delle reti esistenti, e di quello che sarà prodotto durante il cantiere, per la sistemazione del sottofondo stradale della viabilità sterrata vicina alla malga "Cason del Sol", situata ad una distanza di circa 2,5 chilometri dal cantiere delle gallerie.

Il commento

«Il tema della sicurezza stradale, sia in termini di progetti d'intervento sia di comunicazione, per la Provincia è prioritario - sottolinea il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon - e adesso, con questa aggiudicazione lavori, possiamo finalmente partire con le opere sulla Dorsale per migliorarne le condizioni di viabilità. Si tratta di un progetto particolarmente atteso, che permette di ripristinare un'arteria stradale molto importante per le zone del grappa sia dal punto di vista strategico sia commerciale, trattandosi di fatto dell'unica viabilità in grado di collegare le attività turistico-silvo-pastorali del Grappa. Purtroppo, in queste settimane di vacanza, il nodo della sicurezza sulle strade della Marca è tornato a segnare tragicamente la cronaca locale, con un incremento drammatico degli incidenti. Mettere in sicurezza le nostre strade e, al contempo, sensibilizzare cittadine e cittadini con approfondimenti e campagne adeguate, per tutte le età, è quanto mai fondamentale: non possiamo permettere che episodi come quelli verificatisi negli ultimi giorni continuino ad aumentare. L'intervento sulle gallerie della Dorsale si inserisce in un ampio raggio di progetti e iniziative, inseriti nel programma triennale 2022-2024, con i quali la Provincia vuole rispondere proprio alla necessità di garantire più sicurezza e tutela alla cittadinanza».