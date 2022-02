Assistenza dei migranti, affare da 2,8 milioni: la gestione della "Serena" passa a Hilal

La cooperativa "Hilal" di Abdallah Khezraji si aggiudica la gara indetta della Prefettura di Treviso per la gestione dei migranti dell'Hub dell'ex caserma "Serena" di Dosson. Per la realtà trevigiana, già attiva nel business dei richiedenti asilo, si tratta di un affare da 2,8 milioni di euro. Dopo sette anni lascia dunque la "Nova facility" di Gian Lorenzo Marinese che aveva già perso, alcuni mesi fa, la gestione dell'ex caserma "Zanusso" di Oderzo a favore di "Officine sociali". Hilal, parte di una cordata che comprende anche il consorzio Codel e la Coop Leone rosso, ha vinto una gara a cui hanno preso parte ben sei realtà dell'accoglienza (tra cui anche Nova Facility, le Officine sociali, la Cooperativa Stella, la Coop Gestione Orizzonti ed Ekene cooperativa sociale). Fondamentale per l'assegnazione è stata l'offerta economica di Hilal, particolarmente vantaggiosa. A pesare anche le credenziali di Abdallah Khezraji come presidente della consulta regionale per l'immigrazione e vera e propria guida della comunità marocchina veneta. Ora la commissione tecnica dovrà svolgere gli accertamenti del caso, vagliando la documentazione presentata.