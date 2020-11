Dottor Bazzerla in pensione: era il coordinatore dei distretti Ulss 2

Andrà in pensione da martedì 1° dicembre il dottor Giorgio Bazzerla, direttore del distretto socio sanitario 1 Treviso Nord e coordinatore dei distretti dell’azienda Ulss 2.

Il dottor Bazzerla, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio e in medicina interna, ha iniziato il suo percorso professionale all’ospedale di Vittorio Veneto, nel marzo del 1988, prestando servizio nell’unità operativa di pneumologia fino all’aprile del 2004. Dal maggio del 2004 al giugno 2010 ha lavorato in pneumologia a Treviso, ricoprendo l’incarico di responsabile del day hospital e, in seguito, anche del day hospital interdipartimentale dell’area medica. Dal novembre 2011 fino al febbraio 2018 è stato direttore delle cure primarie del distretto di Treviso. Dal giugno 2017 è stato incaricato della direzione del distretto 1 Treviso Nord. Dal novembre 2018 all’ottobre 2019 ha avuto anche l’incarico temporaneo di direttore del distretto 2 Treviso Sud. «Al dottor Bazzerla, ottimo professionista dalla grande disponibilità e sempre propositivo, va il mio più sentito ringraziamento per il contributo che ha dato all’azienda sanitaria - sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi - Grande è stato il suo apporto sia per quanto concerne il delicato passaggio legato all’unificazione delle tre Ulss della Marca sia nel corso dell’emergenza Covid».