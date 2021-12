Ulss 2, il dottor Erminio Bonsembiante nominato direttore del Sisp

Il dottor Erminio Bonsembiante, già alla guida del servizio di Igiene e sanità pubblica, dal 15 dicembre ne diverrà formalmente il direttore a tutti gli effetti. Nato a Montebelluna nel 1957, è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova dove, nel 1987, si è poi specializzato in Medicina del Lavoro. Nel 1994 ha ottenuto un’altra specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Verona dove l’anno dopo si è perfezionato in Statistica Medica.

La carriera

Il dottor Bonsembiante ha prestato servizio dal dicembre 1987 al dicembre 1999 all’Ulss 6 di Vicenza, dal gennaio 2000 al dicembre 2018 presso l’allora Ulss 8 di Asolo, divenuta poi Ulss 2 Marca trevigiana, e dal gennaio 2019 al gennaio 2021 all’Ulss 1 di Belluno. In tutte le aziende si è sempre occupato di Igiene e sanità pubblica in particolar modo nell’ambito della promozione e gestione dell’attività vaccinale e di sorveglianza delle malattie infettive. E’ poi rientrato a gennaio di quest’anno in Ulss 2 per ricoprire il ruolo di sostituto di direttore del servizio Igiene e sanità pubblica. Nel corso della sua carriera il dottor Bonsembiante ha svolto anche esperienze di aiuto allo sviluppo sanitario in progetti di cooperazione internazionale in Angola e Rwanda.

Il commento

«Al dottor Bonsembiante, va tutto il mio ringraziamento - conclude il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - per aver accettato l’incarico in un periodo decisamente difficile e strategico per il servizio di Igiene e sanità pubblica. Colgo nuovamente l’occasione per testimoniare a lui e a tutti i suoi collaboratori la mia gratitudine per il carico di lavoro che stanno gestendo con serietà, impegno continuo e dedizione assoluta».