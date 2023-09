Ser.D, il direttore Roberto Manera va in pensione: «Luminare nella lotta alle dipendenze»

Domenica 8 ottobre sarà l’ultimo giorno di lavoro in Ulss 2 per il dottor Roberto Manera, attuale direttore del Servizio per le dipendenze di Treviso. Medico psichiatra, ha lavorato inizialmente, a fine anni ’80, a Bassano del Grappa per poi spostarsi all'ex Ulss 8 di Asolo dove, all’interno del Servizio dipendenze ha svolto l’incarico di referente per lo screening delle malattie infettive correlate all'uso di sostanze stupefacenti, oltre alla valutazione dei profili di gravità clinica dei pazienti, inclusa la comorbilità psichiatrica. Durante la sua carriera ha contribuito alla stesura di diversi protocolli per la presa in carico dei pazienti che afferiscono al Ser.D. Nel 2019 è divenuto responsabile dell’unità operativa Ser.D di Asolo e, dal maggio 2022, svolge anche le funzioni di Direttore del Ser.D di Treviso.

Il commento

«Al dottor Manera rivolgo il mio grazie soprattutto per le progettualità attivate e per l’attenzione che ha posto nel valorizzare le varie figure professionali che lavorano all’interno di un servizio delicato come quello delle dipendenze, coordinando le varie équipe. Al Servizio sarà garantita la massima continuità con l’immediata nomina del sostituto» conclude il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.