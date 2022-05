Addio al dottor Giorgio Schiavon: individuati i sostituti

Venerdì 13 maggio è mancato all'affetto dei suoi cari il dottor Giorgio Schiavon, medico di base a San Biagio di Callalta per oltre quarant’anni. Fino al 27 maggio la sua sostituzione provvisoria è stata garantita dalla dottoressa Pantaleoni e dalla dottoressa Monti. Ora l’Ulss, nell’impossibilità di procedere diversamente stante l’imprevedibilità dell’evento, per agevolare gli assistiti, in urgenza, ha ritenuto opportuno provvedere direttamente all’assegnazione del nuovo medico agli assistiti del dottor Schiavon. Naturalmente è possibile, per coloro che lo desiderano, scegliere in un secondo momento un altro medico tra quelli disponibili.

Da lunedì 30 maggio l’assistenza ai pazienti verrà garantita in questo modo:

assistiti il cui cognome inizia con le lettere A e B sono stati assegnati alla dottoressa Laura Ramon;

assistiti il cui cognome inizia con le lettere C e D sono stati assegnati alla dottoressa Nicoletta Franzin;

assistiti il cui cognome inizia con le lettere E, F e G sono stati assegnati al dottor Luigi Erroi;

assistiti il cui cognome inizia con le lettere H, I, K, L e M sono stati assegnati alla dottoressa Silvia Galici;

assistiti il cui cognome inizia con le lettere N, O e P sono stati assegnati alla dottoressa Adriana Caberlotto;

assistiti il cui cognome inizia con le lettere Q, R, S, T, U, V, W, Y e Z sono stati assegnati alla dottoressa Viviana Dal Mas.

La tessera sanitaria con il nominativo del nuovo medico verrà recapitata a domicilio. La sede e gli orari di apertura degli ambulatori dei medici su citati sono reperibili nel portale sanità veneto al seguente link. Per eventuali chiarimenti i cittadini sono invitati a inviare un'email a sportellotvsud@aulss2.veneto.it oppure a rivolgersi al distretto di San Biagio di Callalta il lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 13 e venerdì dalle ore 8.30 alle 13. L'Ulss 2 per i possibili disagi e ringrazia i cittadini di San Biagio di Callalta per la comprensione e la collaborazione.