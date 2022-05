Ulss 2, il dottor Tringali premiato dalla società di endoscopia digestiva europea

Il dottor Alberto Tringali, direttore della Gastroenterologia di Conegliano-Vittorio Veneto, ha ricevuto, in occasione del congresso Europeo di endoscopia digestiva (ESGE days), svoltosi a Praga dal 28 al 30 aprile, un importante riconoscimento internazionale.

Il premio

Tringali è stato insignito del titolo onorario di “Fellow of Gastrointestinal Endoscopy” assegnato dalla Società di Endoscopia Digestiva Europea (ESGE) come riconoscimento dei significativi risultati professionali e della competenza dimostrata nel campo dell’endoscopia digestiva. Il riconoscimento, assegnato dopo aver valutato il servizio professionale, la ricerca, il ruolo nell’insegnamento e nella cura dei pazienti, è stato attribuito ad un totale di 40 medici europei che si sono distinti nel campo dell’endoscopia digestiva. Nell’ambito dell’insegnamento, con il patrocinio dell’Ulss 2 e della Società di Endoscopia digestiva italiana (SIED) ed Europea (ESGE), si svolgerà a Conegliano un corso formativo di endoscopia digestiva di II livello sul ruolo dell’Ercp, che è una procedura essenziale nella palliazione dei tumori del pancreas e vie biliari e nella rimozione dei calcoli biliari.

Il commento

«La formazione è alla base della crescita professionali dei futuri medici, ci prefiggiamo l’obiettivo - conclude Tringali - di far diventare l’ospedale di Conegliano un punto di riferimento non solo per i pazienti ma anche per i giovani medici desiderosi di imparare tecniche sempre più innovative ed efficienti per la cura dei pazienti».