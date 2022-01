Nuovo Dpcm: Green Pass per ritirare la pensione e andare dal tabaccaio

Da martedì 1º febbraio non sarà più possibile ritirare la pensione alle Poste se non si ha il green pass, così come non si potrà andare dal tabaccaio. A dirlo è il nuovo Dpcm firmato in queste ore dal premier Mario Draghi con l'elenco delle attività essenziali dove si potrà accedere senza certificazione verde.

È saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate "esigenze essenziali e primarie" quelle "indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito". Questa la principale novità del decreto ufficializzato venerdì 21 gennaio. In pratica senza green pass sarà possibile entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. Così come sarà possibile entrare in supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, negozi di ottica, acquistare carburanti e prodotti per il riscaldamento così come prodotti per animali. Consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti. Nessun limite per denunce o richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci.

Dove non serve il Green pass

Per quel che riguarda l'elenco delle attività, viene indicato: