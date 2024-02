Dune 2, al The Space Cinema l'anteprima del kolossal girato alla Tomba Brion

Un appuntamento speciale dedicato a tutti gli amanti della saga tratta dal romanzo dello scrittore Frank Herbert: martedì 27 febbraio, infatti, al The Space Cinema di Silea arriva la maratona “Dune”, con la proiezione dell’epica parte uno e l’anteprima dell'attesissima Parte due, girata anche nella Marca al Memoriale Brion di Altivole, capolavoro progettato dall'architetto Carlo Scarpa. Per gli spettatori che acquisteranno i propri biglietti online in regalo un biglietto celebrativo dell’evento.

La maratona inizierà alle 18.15, quando gli spettatori avranno la possibilità di rivedere la prima parte di questa avventura ricca di emozioni, incentrata sulla storia di Paul Atreides. Dopo un breve intervallo, dalle ore 21.15 sarà proiettato il secondo capitolo della saga, nel quale Paul si unirà a Chani e i Fremen mentre tramerà la sua vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Si troverà così combattuto tra il proprio destino e la volontà di prevenire un futuro fatto di guerre terribili. Denis Villeneuve dirige ancora una volta un cast stellare. Gli amati protagonisti del primo capitolo tornano sul grande schermo affiancati da numerose nuove star internazionali. Nel cast Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler e Florence Pugh.

The Space Cinema si impegna costantemente nell’offrire agli spettatori esperienze uniche da vivere in sala, promuovendo la condivisione dell’esperienza al cinema attraverso eventi come le maratone cinematografiche. Nei The Space Cinema selezionati, inoltre, è possibile trovare sale dotate di proiettori laser di ultima generazione per vivere un’esperienza di intrattenimento premium, fatta di immagini luminose e nitide, contrasto elevato e colori brillanti. I biglietti per la maratona di domani sera sono andati a ruba in questi giorni e la sala si appresta a registrare il tutto esaurito per un evento di cui continueremo a sentir parlare a lungo nelle prossime settimane.