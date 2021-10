[e]Design Festival: domenica arrivano Giovanna Castiglioni e Chiara Alessi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alle ore 18 di venerdì 1 ottobre, Michela De Poli e Adriano Marangon (MADE Associati) affronteranno in un talk di approfondimento il connubio tra natura e design, ovvero come guardare alla natura sia uno stato di necessità, fonte di stimoli e di suggerimenti. A seguire, alle 19, Federico Frasson, art director, esperto di marca, fondatore di FK Design, Mick Odelli, designer di esperienze, consulente di famosi marchi italiani, relatore ospite nelle più importanti università, founder di Drawlight e Silvia Zanella presenteranno il libro “Smarcati” di Federico Frasson (Egea Editrice). Il marketing esperenziale è la grande sfida dei brand moderni per i quali la tecnologia creativa diventa un potente mezzo e strumento fondamentale per stimolare emozioni e coinvolgere le persone attraverso esperienze sensoriali di grande impatto. Domenica 3 ottobre arrivano a Treviso Giovanna Castiglioni e Chiara Alessi. La figlia del celeberrimo Achille Castiglioni, domenica 3 ottobre dalle 9.30 alle 12.30, sarà presso gli spazi Opendream in un workshop dal carattere artistico-emozionale che si prefigge di partire da oggetti già esistenti per assemblarli o ridisegnarli con le giuste migliorie, provando a farsi ispirare dagli oggetti anonimi che pullulano nella nostra vita. Tutti coloro che vorranno iscriversi al laboratorio “Curiosare e riusare alla Castiglioni” lo possono fare direttamente all’indirizzo mail info@edesignfestival.it o nella pagina dedicata ai workshop nel sito www.edesignfestival.it.

“Achille Castiglioni amava due concetti per me molto stimolanti: il ready-made e il re-design. Con questo workshop vorrei proprio lavorare su questi due aspetti, a maggior ragione dopo un periodo di permanenza forzata a casa, dove abbiamo apprezzato, amato, usato oppure odiato e anche scartato o buttato gli oggetti che ci hanno tenuto compagnia.” spiega Giovanna Castiglioni. Alle 18 di domenica 3 ottobre, Franco Driusso e Raffaele Ferrara racconteranno SKEMA, azienda che da 30 anni occupa una posizione di riferimento nelle superfici destinate ai pavimenti cosiddetti a secco, caratterizzati da elevati contenuti tecnologici e da evoluzioni del pavimento in legno. Ai pavimenti oltre 10 anni fa la SKEMA ha affiancato anche le pareti rigide con prestazioni per l’assorbimento acustico; necessarie per spazi collettivi, uffici, auditorium, teatri. Per chiudere, alle 19 di domenica, Chiara Alessi con Giovanna Castiglioni presenterà il libro “Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita”, un volume che insegna a riconoscere il genio e l’innovazione che stanno dietro ad oggetti che fanno ormai parte del quotidiano. La visita alla mostra e i talks sono gratuiti e aperti al pubblico previa prenotazione all’indirizzo mail info@edesignfestival.it. La partecipazione ai workshop è subordinata ad obbligatoria iscrizione, possibile direttamente dal sito www.edesignfestival.it Ricordiamo inoltre che, al Museo di Santa Caterina, è aperta, fino al 3 ottobre, la mostra “Martino Zanetti. Colore e prospettiva. De Hominis Dignitate”, espressione piena del connubio tra Arte e Conoscenza che vede protagonista la figura di Martino Zanetti, imprenditore illuminato, artista, studioso, appassionato di cultura umanistica.