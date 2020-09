Oderzo attiva la app per pagare il parcheggio dallo smartphone

Da venerdì 25 settembre è attiva anche a Oderzo l'app "Easy Park", un sistema molto utile per poter pagare il parcheggio dal proprio smartphone. Il vecchio sistema di pagamento rimarrà comunque utilizzabile.

La app, già attiva in moltissimi comuni, tra cui Caorle, Jesolo, Portogruaro, Asolo e Castelfranco Veneto, consentirà di pagare la sosta per il tempo effettivo di permanenza. Il sistema permetterà inoltre di prolungare da remoto il periodo di sosta laddove necessario, agevolando chi è costretto ad intrattenersi in un luogo più di quanto aveva inizialmente previsto. Per l'utilizzo dei servizi della app, "Easy Park" addebita all'utente il costo di 29 centesimi di euro, indipendentemente dal tempo di sosta. Sarà possibile anche attivare un abbonamento, utilizzabile in tutte le aree ove è in essere il servizio. La capillarità della distribuzione del servizio "Easy Park" favorisce l’utente che giunge da fuori Città e può utilizzare la propria app, già scaricata per altre città, senza dover cercare istruzioni per la sosta.