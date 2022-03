Ora legale, cambiano gli orari degli ecocentri Contarina

Con il passaggio all’ora legale, a partire da lunedì 28 marzo, le aperture pomeridiane degli EcoCentri Contarina cambieranno, slittando di un'ora. Le strutture saranno aperte dalle 15.30 alle 18.30, mentre la mattina si mantiene il consueto orario 9-12.

I cittadini potranno recarsi in qualsiasi EcoCentro del territorio, non solo in quello presente nel proprio Comune. Nessuna modifica per le strutture coinvolte nell’iniziativa dell’EcoCentro zonale: Breda di Piave, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, San Biagio di Callalta, Silea e Zenson di Piave.