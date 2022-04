Maser, ecocentro chiuso dal 4 al 9 aprile: «Lavori in corso»

A causa di lavori straordinari di manutenzione, l'ecocentro di Maser resterà chiuso al pubblico dal 4 al 9 aprile 2022. I cittadini potranno accedere a qualsiasi altro ecocentro del territorio. Le strutture più vicine sono ad Asolo, in via Fermi, e a Caerano di San Marco, in via Vittime del Vajont. Per informazioni su indirizzi e orari di apertura consultare l'ecocalendario, il sito Contarina oppure ContarinApp.