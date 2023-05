Trevignano, aperto da lunedì il nuovo ecocentro Contarina

Da oggi, lunedì 22 maggio, è aperto il nuovo ecocentro di Trevignano, inaugurato sabato e situato in Via Monte Bianco. Il centro di raccolta rifiuti si sviluppa su una superficie complessiva di 5.980 metri quadrati e offre ai cittadini un servizio di qualità grazie a spazi più ampi, un sistema di viabilità esterna e interna ottimale e una grande capacità volumetrica per accogliere le varie tipologie di rifiuti. La struttura, infatti, è dotata di 22 postazioni per i cassoni scarrabili, oltre ad una “isola” riservata alla raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e un’altra per i rifiuti pericolosi, al fine di garantire la loro raccolta corretta nella massima sicurezza per i cittadini e l’ambiente circostante.

La sicurezza della struttura sarà garantita da un sistema di videosorveglianza, con videocamere fisse che vigileranno l’area anche negli orari di chiusura, così da disincentivare possibili intrusioni e il furto di materiali. Sempre in tema di sicurezza, nel nuovo EcoCentro è stata realizzata un’apposita segnaletica orizzontale per indicare i percorsi pedonali che i cittadini possono usare all’interno della struttura in totale sicurezza. In un’ottica di efficientamento energetico, è da segnalare il sistema di illuminazione, progettato per garantire la massima efficienza e allo stesso tempo ridurre i consumi. Tutti i punti luce sono a led e dimmerabili: di notte la luce è soffusa e, grazie alla presenza di sensori, aumenta al 100% quando rileva un movimento.

I commenti

Oltre al Sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, all’inaugurazione erano presenti i vertici di Contarina e del Bacino Priula. «L’EcoCentro è stato realizzato sulla base dell’esperienza maturata da Contarina con una particolare attenzione rivolta all’accessibilità e facilità di fruizione per i cittadini: l’obiettivo è quello di offrire un servizio di qualità capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con una particolare attenzione al sistema di controllo dell’area. Abbiamo infatti installato un sistema di videosorveglianza per monitorare l’EcoCentro, che consente di visionare la struttura in qualsiasi momento» ha dichiarato il Presidente di Contarina, Sergio Baldin.

Soddisfatto il Sindaco di Trevignano Franco Bonesso, che commenta così l’apertura di questa nuova struttura: «L’EcoCentro è un elemento fondamentale per la gestione dei rifiuti del nostro territorio che si conferma sempre come la più performante in Italia. Esprimiamo la nostra soddisfazione per essere riusciti, con la pianificazione del Consiglio di Bacino Priula e l’investimento di Contarina, a rinnovarlo completamente dopo venti anni dalla sua prima apertura».