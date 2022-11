Ecosistema Urbano, Treviso sesta in Italia: Legambiente però bacchetta il Comune

Ecosistema Urbano 2022: positivo il posizionamento della città di Treviso rispetto al trend nazionale, ma dall’analisi emergono i già conosciuti temi critici per la salute come il forte inquinamento atmosferico, dovuto in particolare a traffico veicolare ed aereo (pm10, pm2,5 e pm1), la scarsa qualità dell’acqua, a causa della carente depurazione delle acque reflue e il cattivo stato di salute del suolo, sempre più impermeabilizzato. È stato pubblicato pochi giorni fa il dossier di Legambiente e IlSole24Ore che valuta le performance ambientali delle città italiane e che vuole essere un incentivo ad accelerare la sempre più fondamentale transizione ecologica urbana; preoccupa il quadro generale. Nel 2021 capoluoghi di provincia in stallo e affanno anche nel post pandemia, paralizzati dalle emergenze croniche: aumenta smog, traffico e rifiuti prodotti. Per una comprensione completa degli indicatori utilizzati e dei punteggi che emergono in Ecosistema Urbano 2022 riferiti all'anno 2021, consigliamo di consultare per intero i dati all'interno del dossier al link riportato a fondo pagina!

Per Treviso infatti, emergono dei punteggi positivi, come ad esempio la raccolta differenziata che da anni risulta virtuosa; va considerato che il bonus assegnato per il ciclo dei rifiuti influenza molto il punteggio finale! Sono comunque evidenti altri punteggi molto negativi in ambiti che hanno preoccupanti effetti sotto il profilo sanitario, come ad esempio:

-la depurazione delle acque reflue (103° posto su 105°, terza peggiore città d'Italia);

- l'inquinamento atmosferico, in particolare il particolato pm10 (fanalino di coda, 83° su 105°) e il pm2,5, il particolato sottile tra i più pericolosi per la vita umana.

Ciò che emerge è che un sesto posto non può bastare, c'è ancora parecchio da fare per migliorare la qualità dell’ambiente e, come diretta conseguenza, della vita e della salute dei cittadini in ambito urbano! Soprattutto se si considerano le tendendenze dell’anno in corso e quelle del prossimo futuro, in particolare in merito alle nuove lottizzazioni che andranno ad impermeabilizzare alcune importanti aree verdi, ai nuovi supermercati, all'inquinamento acustico, al traffico veicolare ed aereo sempre più consistente, alla qualità dell'aria e delle acque. Sono ora più che mai necessarie delle scelte amministrative in grado di guardare ad una reale ed effettiva transizione ecologica e che apportino dei concreti e tangibili miglioramenti alla salute dell'Ambiente di cui facciamo tutti parte! Buon lavoro agli amministratori e a noi cittadinanza!