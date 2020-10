Eden Café chiude dopo quindici anni di mostre, cene e concerti

Inizia oggi, lunedì 12 ottobre, l'ultima settimana di apertura per l'Eden Cafè di Treviso. Il celebre locale alla fine di Viale Monte Grappa, a pochi metri da Porta SS. Quaranta, chiuderà per sempre sabato 17 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«I proprietari dello stabile hanno deciso di non concedere più l'immobile in affitto, ma di venderlo ed effettuare un cambio di destinazione d'uso» hanno spiegato i gestori in un lungo messaggio sui social. Una vera e propria doccia fredda per il mondo dei locali trevigiani. Gli effetti della crisi economica legata al Covid-19 hanno colpito in maniera gravissima l'Eden. «Sono stati 15 anni fantastici - continuano i gestori nella loro lettera di commiato - Abbiamo fatto più di 700 concerti, potendo conoscere artisti davvero speciali da tutto il mondo. Ci siamo rifatti gli occhi con ben 150 mostre, presentato più di 40 libri e fatto tantissimi altri eventi. Quello che possiamo dirvi è che senza di voi tutte queste cose non ci sarebbero state, vi ringraziamo per averci fatto passare dei bellissimi momenti di gioia insieme, che non scorderemo mai. Porteremo nei nostri cuori un pezzo di voi e speriamo che un pezzettino di Eden trovi spazio nei vostri cuori». Punto di riferimento per svariate edizioni del Treviso Comic Book Festival, cineforum gastronomico grazie alle iniziative di Cineforum Labirinto, sala da concerti con alcune delle migliori band della scena underground internazionale: Eden Café è stato tutto questo e molto di più. Lo testimoniano le centinaia di commenti e messaggi lasciati sulla pagina Facebook del locale non appena la notizia della chiusura ha iniziato a circolare. Treviso perde così uno dei locali più amati dai giovani (e non solo), a due passi dal centro. Fino a sabato 17 ottobre però si potrà passare ancora per un ultimo brindisi e un saluto a chi ha reso possibile un'avventura durata quindici anni.