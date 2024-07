Edera Film Festival, successo per la sesta edizione: svelati i film vincitori

L’Edera Film Festival 2024, organizzato dall’Associazione Culturale Orizzonti sotto la direzione artistica della regista Gloria Aura Bortolini, dello storico del cinema Giuseppe Borrone e di Giuliana Fantoni, direttrice della programmazione del Cinema Edera, si è concluso sabato 20 luglio dopo quattro giorni di immersione nel cinema indipendente prodotto da giovani registi Under 35. Bilancio positivo per l'edizione di quest'anno che ha visto un pubblico in crescita rispetto alle passate edizioni, mantenendo un importante focus sui giovani. Questi i vincitori premiati sabato sera:

Lungometraggi

Premio per il Miglior Lungometraggio assegnato dalla giuria composta da Vittorio Dalle Ore, Loredana Rigato e Marco Savini a "Io e il Secco" di Gianluca Santoni: Per la potenza della narrazione e per la grande capacità degli attori di farci entrare nei meccanismi subdoli della violenza. Meravigliosamente diretto, con un perfetto equilibrio delle diverse storie che mescolano tra loro riscatto, tenerezza e tenacia.

Menzione Speciale a "Cherry Juice" di Mersiha Husagic: Film intenso, con un messaggio importante. La storia, costruita con un ottimo cast di attori e rafforzata da una fotografia notevole, calibra perfettamente le riprese con animazioni e immagini di repertorio per far riecheggiare nel presente il trauma dell'assedio di Sarajevo. E da qui far partire la rinascita.

Documentari

Premio per il Miglior Documentario assegnato dai giurati Maria Di Razza, Saskia Terzani e Marco Zuin a "Mother Mare" di Elisa Chiari: Il documentario di Elisa Chiari vince il premio per il miglior documentario per il modo in cui abilmente il cortometraggio riesce, attraverso riprese statiche e inquadrature volutamente geometriche, a trasmettere il senso, in questa isola sperduta dei Baltici, della lentezza del tempo, il senso dell'attesa. Col montaggio che intercala immagini in bianco e nero di altri tempi e immagini – fisse appunto – di quadri della vita dell'isola, viene rafforzato il legame col passato e sottolineata l'immutabilità del tempo e delle tradizioni. L'uso della misteriosa ripresa ribaltata che apre e chiude il documentario ci suggerisce infatti che il passato è lo specchio del futuro e viceversa.

Menzione Speciale a "Terra Nova, Il Paese delle ombre lunghe" di Lorenzo Pallotta: La menzione speciale per il documentario è assegnata a "Terra Nova, il paese delle ombre lunghe" di Lorenzo Pallotta per il coraggio nel creare un legame atemporale tra passato e presente, fondendo con rigore materiali d’archivio e riprese attuali. Le musiche di Chiara Lee e Freddie Murphy trasformano l'incedere della nave rompighiaccio in un viaggio astrale verso l'ignoto, esaltando il senso di meraviglia e la ricerca dell’uomo nell’affrontare la natura inesplorata. Un’opera che colpisce per la sua profondità e originalità.

Cortometraggi

Premio per il Miglior Cortometraggio assegnato dai giurati Ettore Canniello, Maria Roberta Novielli e Andrea Simonella a "An Irish Goodbye di Tom Berkeley e Ross White: Una delicata commedia con i toni del noir che si stemperano in un finale gioioso. La ricongiunzione tra due fratelli che si ritrovano e che ritrovano il motivo per ritornare l’uno e per restare, l’altro, insieme nel mondo dove sono nati… Quale motivazione migliore se non cercare di realizzare i desideri rimasti inespressi, nascosti nel cuore della madre che non c’è più? Una perfetta combinazione di humor e tristezza, leggerezza e profondità; una perfetta caratterizzazione dei personaggi principali e del comprimario i cui “interventi” sono molto ben collocati. Ritmo e sceneggiatura perfetti. Molto suggestiva la fotografia che esalta il paesaggio rurale. Godibile ma quantomai profondo.

Menzione Speciale ad "Asteriòn" di Francesco Montagner: Nella sua astrazione, il corto esplora in modo molto efficace e senza cadute voyeuristiche il confine tra la vita e la morte, mostrando come siano intimamente connesse. Allo stesso tempo, è in grado di rendere con forza la fragilità carnale dell'uomo e dell'animale, grazie a un uso poetico dei dettagli colti da entrambi, a una fotografia analogica sgranata e impura, e soprattutto all'assenza di suoni e rumori, che diversamente avrebbero distratto dalla forza di questa visione.

Focus Nordest

Premio per la sezione Focus Nordest assegnato dai giurati Sara D’Ascenzo, Giuseppe Ghigi e Elena Grassi a "Mela Bacata" di Andrea Bernardi: Premiato all’unanimità dalla giuria di Focus Nordest, “Mela bacata” rappresenta con ironia, immediatezza e leggerezza, l’universo adolescenziale nelle sue fragilità. Dà rivelazione per immagini, parole e musica, di ciò che i ragazzi pensano e provano, disvelando un’intimità profonda alla ricerca, se non della felicità, di un equilibrio, continuamente messo in discussione dalle difficoltà di un’esistenza in evoluzione, affacciata sul mondo. La narrazione si avvale di immagini di repertorio, inserti grafici, riprese live, per narrare con un’espressiva voce fuori campo dinamiche personali ma al contempo universali in cui tutti possono riconoscersi nel loro percorso di crescita, dalla scuola alle relazioni sociali. Un racconto di formazione per dirci che in fondo, in ogni tempo e luogo, da giovani si passa sempre per la sensazione di essere una “mela bacata”.

Menzione Speciale a "Quello che gli alberi pensano (ma non dicono) di Francesco Ferrari e Giulia Guariento: La menzione speciale della giuria Focus Nordest va all’unanimità al cortometraggio “Quello che gli alberi pensano (ma non dicono)”, che tratta in maniera originale ed efficace il tema dell’urbanizzazione selvaggia a discapito delle aree verdi cittadine. Con l’espediente di un personaggio surreale viene raccontato il caso “San Bonifacio”, attraverso dati, delibere, ma anche testimonianze di cittadini, cucite con sarcasmo, lontano dai rischi didascalici che solitamente minacciano operazioni come questa. Momenti felicemente surreali e drammaticamente reali si alternano per dare voce al pensiero degli alberi, troppo spesso dimenticati, perché troppo spesso dati per scontati.

Premio del pubblico

I premi della Giuria popolare sono andati a: