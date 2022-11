Edifici inutilizzati, Anci: «I sindaci vanno aiutati dallo Stato»

Il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, commenta positivamente lo studio presentato da Confartigianato che ha mappato gli edifici inutilizzati presenti nella nostra regione: «l’iniziativa è sicuramente positiva perché questa ricerca costituisce un vero e proprio strumento di lavoro da cui partire. Come Anci Veneto siamo pronti al dialogo e per sederci intorno ad un tavolo e collaborare con le imprese per costruire progetti e soluzioni comuni e condivise».

«I sindaci sono alle prese con i costi dell’energia e stanno facendo i salti mortali per tenere in ordine i bilanci senza tagliare i servizi ai cittadini. La rigenerazione urbana rappresenta un fattore strategico per il futuro dei nostri territori ed i sindaci ne sono consapevoli lo conferma il fatto che abbiamo presentato moltissimi progetti per ottenere finanziamenti su questo fronte, ma come accaduto anche di recente i Comuni veneti sono stati esclusi e le risorse sono finite in altre zone d’Italia. E questo non è la prima volta che accade trattandosi di una vera e propria discriminazione ammnistrativa che non premia le amministrazioni virtuose come quelle presenti in Veneto dove non abbiamo nessun comune in dissesto. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma da soli e soprattutto senza risorse sulla rigenerazione urbana è complesso avviare progetti di cui il territorio necessita. Certamente facendo squadra, però, possiamo ottenere risultati importanti dimostrando che il Veneto è compatto e pronto ad avviare progetti ambiziosi su questo fronte recuperando, per esempio, il patrimonio di edifici monitorato da questa ricerca».