Educare alla sostenibilità e valutare per competenze: al centro del percorso internazionale al La Salle Campus

Educare alla sostenibilità e valutare per competenze: al centro del percorso internazionale “Serve un cambio del paradigma educativo, un ribaltamento della prospettiva metodologica.” L’intento è rendere l’educazione alla sostenibilità ambientale e sociale un tema trasversale a tutte le discipline, al fine di rafforzare negli studenti, ma anche nei genitori e nel personale che ruota intorno alla scuola, la sensibilità, l’impegno e la partecipazione. Una griglia di valutazione che non utilizza giudizi numerici ma valuta le competenze acquisite andando ad esplicitare gli obiettivi raggiunti e quelli da migliorare in un’ottica costruttiva e non di mero giudizio fine a se stesso. Sullo sfondo un percorso formativo di respiro internazionale che coinvolge tutti i settori scolastici dall’infanzia ai licei, inizialmente in forma ludica, poi attraverso laboratori, ore di potenziamento e programmi studio articolati come il doppio diploma.

Questa l’offerta didattica innovativa degli Istituti Filippin - La Salle Campus che, ragazzi e famiglie potranno approfondire in occasione degli open day in programma sabato 19 e domenica 20 novembre, dalle 14 alle 18 a Pieve del Grappa. Invertire la rotta è ancora possibile – dichiara il Direttore Prof. Sileno Rampado – Abbiamo scelto di sognare non solo la diffusione di comportamenti e di attività didattiche incentrate sulla salvaguardia dell’ecosistema, ma di traguardare anche una prospettiva di lungo periodo, puntando alla costruzione condivisa di un curricolo della sostenibilità per tutti i gradi e gli ordini di scuola. Serve un cambio del paradigma educativo, un ribaltamento della prospettiva metodologica. Perché la scuola ha il compito di trasmettere alle generazioni future una cultura nuova, di coltivare un nuovo modo di pensare e di vivere, di formare cittadini intelligenti, umani e responsabili che sappiano costruire un futuro inclusivo, solidale e sostenibile. Un nuovo paradigma che si traduce concretamente in attività didattica volta a promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi (dalla riduzione del consumo dell’acqua e dello spreco alimentare alla limitazione dell’uso della plastica, dal recupero di aree verdi alla creazione di orti didattici, dal sostegno alla mobilità sostenibile all’adozione dell’educazione ambientale); volta ad incentivare il al continuo confronto su obiettivi strategici e metodologici di ricerca e d’insegnamento; ad incentivare la partecipazione attiva degli studenti e promuovere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.

LA SALLE CAMPUS

30.600 mq di strutture dedicate all'attività didattica, allo sport, al college in cui assaporare l’atmosfera internazionale dell’Istituto che offre un’ampia offerta formativa che va dalla Scuola dell’Infanzia fino ai Licei con particolare attenzione alla formazione linguistica, allo sviluppo della creatività, dell’immaginazione e della capacità innovativa degli studenti. Nel cuore della pedemontana può accogliere bambini dai 3 anni accompagnandoli sino alla maggiore età. I valori che hanno caratterizzato gli Istituti Filippin negli oltre novant’anni di storia contraddistinguono tutte le proposte formative mettendo al centro i ragazzi per seguirli con cura e attenzione quotidiana in un percorso di dialogo con il mondo e di orientamento verso il futuro cercando di essere un punto di riferimento per loro e per le famiglie. Forti della lunga tradizione pedagogica lasalliana e di una fitta rete di relazioni internazionali, gli Istituti Filippin da sempre, sono volti alla continua ricerca didattica ed educativa

L’OFFERTA FORMATIVA

La Scuola dell’Infanzia Internazionale è una scuola bilingue con insegnanti madrelingua. Alla Scuola Primaria Internazionale gli studenti possono sperimentare il percorso CLIL, Content and Language Integrated Learning, un programma in cui docenti madrelingua prediligono un approccio metodologico a favore dell’apprendimento della lingua straniera. Il La Salle International Campus è accreditato Edexcel Academic Qualification Centre e prepara gli allievi a sostenere gli esami internazionali. Particolare rilevanza viene data all’aspetto internazionale anche alla Scuola Secondaria di Primo Grado Internazionale con 7 ore di Lingua Inglese alla settimana e 2 di Lingua Spagnola e con la possibilità di ottenere le certificazioni KET (2ª media) e PET (3ª media) e partecipare a soggiorni di studio estivi residenziali nella regione britannica per il perfezionamento della lingua. Per il biennio e triennio dei Licei le possibilità formative linguistiche sono ancora maggiori: Certificazioni Linguistiche, Doppio Diploma Italia-Usa, Doppio Diploma Italo-Britannico IGCSE - A LEVEL, Global Lessons, Stage Linguistici e Study Abroad. Tra questi si segnalano il Progetto Doppio Diploma Italo-Americano. Una nuova opportunità per gli studenti che consiste nell’ottenere insieme maturità italiana e high school americana e che apre le porte a tutte le università anglofone. Nei corsi di studi degli Istituti Filippin, grazie ad un accordo con la statunitense Mater Academy Schools, i ragazzi studiano sei materie in più che permettono loro di raggiungere il diploma statunitense in modo innovativo, flessibile e rigoroso, garantendo gli standard dei migliori college e acquisendo i più alti livelli di competenza per un mercato del lavoro globalizzato. Un'altra innovativa occasione è costituita dal Doppio Diploma Italo-Britannico IGCSE - A LEVEL, riconosciuto in tutti i paesi anglofoni e in un sempre più crescente numero di Stati: dall’estremo Oriente al continente Americano.

I nostri Licei preparano gli allievi del biennio a sostenere gli esami internazionali IGCSE, versione internazionale del General Certificate of Secondary Education (GCSE), che gli studenti britannici conseguono dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore. Preparano inoltre gli allievi del triennio a sostenere gli A LEVEL, vera e propria maturità britannica. A completare l’intero ciclo scolastico, non mancano progetti formativi e attività pomeridiane per incentivare il lavoro di gruppo, proposte di scambi linguistici, studi all’estero e progetti di alternanza scuola lavoro. Gli Open Day costituiscono un momento per entrare a far parte della vita del campus, visitando le aule didattiche, il college e scoprendo gli spazi del FilippinFabLab, un luogo di sperimentazione per sviluppare le proprie competenze e la propria creatività. Non mancherà un tour completo della strutture e di tutta l’area dedicata allo sport, parte integrante della crescita e dello sviluppo personali; si precisa inoltre che il campus è anche la sede del polo della formazione manageriale in Veneto, nato dalla partnership con il MIP Politecnico di Milano, Graduate School of Business dell’ateneo milanese.