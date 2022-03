Educazione civica, la Provincia va a scuola per una lezione sugli enti locali

Venerdì mattina il presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, insieme al sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto e alla dirigente scolastica Susanna Picchi, si è recato all'ISS Città della Vittoria per un confronto diretto con studentesse e studenti nell'ambito di una lezione di educazione civica sul tema degli Enti locali. L'insegnamento della materia è diventato obbligatorio a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

L'incontro didattico ha coinvolto due classi terze dell’Istituto Tecnico Economico e una seconda Ipsia: tema al centro della discussione è stato il rapporto interconnesso tra Provincia, Comune e cittadini, con particolare attenzione all'organizzazione amministrativa e istituzionale degli Enti, per far acquisire alle ragazze e ai ragazzi competenze di cittadinanza attiva. Sempre nell'ambito delle attività nelle scuole, a gennaio la Provincia ha comunicato il progetto di demolizione dell'attuale sede del Città della Vittoria e ricostruzione ex novo, per un valore complessivo di 10.000.000 di euro, con apertura dei cantieri programmata per fine 2022. La lezione, infatti, è stata anche occasione per presentare alle classi i piani progettuali del nuovo Istituto, che sarà realizzato con caratteristiche “NZEB” ( Nearly Zero Energy Building) e sarà completamente eco-sostenibile.

“L'incontro didattico al Città della Vittoria – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – è stato un'occasione formativa di dialogo con le ragazze e i ragazzi, che hanno potuto affrontare una lezione di educazione civica instaurando con noi un confronto diretto. Parlare apertamente con loro è stata un'esperienza coinvolgente, che mi ha dato modo anche di mostrare loro i progetti che abbiamo in cantiere per la nuova sede della loro scuola”. “È stata un'emozione sedersi in cattedra e parlare direttamente con le studentesse e gli studenti – sottolinea Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto – per discutere con loro, in maniera semplice, delle relazioni che intercorrono tra Enti locali e cittadinanza. Un plauso anche ai docenti, che propongono degli approfondimenti in ambito di educazione civica”.

“Un'esperienza costruttiva per i nostri studenti – evidenzia Susanna Picchi, dirigente scolastica del Città della Vittoria – che hanno potuto approfondire direttamente con le Istituzioni il funzionamento della macchina amministrativa, attraverso le parole del presidente della Provincia e del sindaco di Vittorio Veneto. Obiettivo di queste occasione è implementare le competenze di cittadinanza attiva delle studentesse e degli studenti, che auspichiamo possano essere sempre cittadini responsabili e animati da spirito di servizio”.