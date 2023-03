Electrolux, 110 milioni in investimenti per lo stabilimento di Susegana

La direzione di Electrolux ha convocato lunedì 27 marzo a Treviso le organizzazioni sindacali nazionali, provinciali di Fim, Fiom, Uilm e il coordinamento nazionale delle Rsu. Electrolux ha proposto di aprire una discussione per rafforzare la centralita? dello stabilimento di Susegana per la produzione di frigoriferi da incasso. Electrolux nell'incontro, dopo due relazioni su andamento di mercato e prospettive dello stesso, ha focalizzato il ragionamento sulle opportunita? in relazione alla scelta di aggredire le fasce medie di prezzo di mercato, dove sta registrando una difficolta? di tenuta di quote di vendita, a differenza invece delle fasce alte di prezzo (da mille euro in su) dove i nuovi prodotti da piattaforma Genesi hanno buoni risultati. Il free standing invece, non e? piu? ritenuto da Electrolux strategico, per iper competitivita?, bassi margini e quindi non trasferibile nel nostro paese.

L'azienda propone:

- investimenti per 110 milioni di euro;

- una terza linea di Genesi;

- rifacimento e ammodernamento dei reparti tecnologici;

- ottimizzazione dei flussi logistici e dell'approvvigionamento.

Queste, sommariamente sono le intenzioni di carattere industriale su cui Electrolux vorrebbe lavorare. Insieme a questo e per rendere dal loro punto di vista sostenibile l'investimento, propongono, esattamente come proposto per Solaro, di aumentare il gettito produttivo. L'obiettivo dichiarato e? di attestarsi entro il 2027 ad un milione e 100mila pezzi.

Per la Fiom, in coerenza con cio? che abbiamo fatto anche per la trattativa sullo stabilimento di Solaro, occorre aprire una discussione puntuale, che sgombri il campo da intenzioni aziendali incompatibili con la condizione dei lavoratori, entrando nel merito e garantire l'investimento ma solo, appunto, a precise condizioni quali:

- numero di pezzi ora da contrattare che sia frutto di un lavoro, sia di approfondimento tecnico sui nuovi cicli, che in relazione agli interventi di automazione sulle linee e sul tecnologico;

- no ad aumento delle saturazioni delle prestazioni;

- numero significativo di assunzioni a tempo indeterminato tenendo conto di chi ha gia? prestato servizio nello stabilimento.

L'assemblea dei lavoratori ha dato il mandato a trattare sottolineando alcuni punti. Nei prossimi giorni sarà concordata la prossima data d'incontro.