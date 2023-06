Electrolux, accordo raggiunto: 110 milioni di euro e nuove assunzioni a Susegana

Dopo una puntuale e doverosa trattativa la Fiom Cgil di Treviso ha annunciato di aver raggiunto un accordo che tiene insieme da un lato l’investimento di 110 milioni di euro posto da Electrolux sullo stabilimento di Susegana in aggiunta a quello di 130 milioni di euro già definito nel 2019, garantendo così il consolidamento dell’occupazione sul territorio, nonché nuove assunzioni e la possibilità di guardare a un accordo sul ricambio generazionale, e alla tutela delle condizioni contrattuali dei lavoratori e delle lavoratrici del sito produttivo trevigiano. L’accordo, siglato martedì mattina a Mestre, dopo una nottata di trattativa e approvato dalla Rsu dello Stabilimento di Susegana con 11 voti favorevoli e 4 contrari, rafforza il sistema partecipativo e trova l'equilibrio tra investimenti e condizioni di lavoro per 250 lavoratori diretti.

I commenti

Il segretario generale della Fiom Cgil di Treviso, Enrico Botter, conclude: «Prendiamo atto della decisione delle Rsu di fabbrica nel ritenere assunto l'accordo con la sottoscrizione delle stesse Rsu, senza ulteriori passaggi oltre alle assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno avuto luogo nella giornata odierna».

«L'intesa - aggiunge il Segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis - rafforza il sistema partecipativo e trova l'equilibrio tra investimenti e condizioni di lavoro. In continuità con quello firmato a Solaro lo scorso gennaio. Gli Investimenti nel gruppo Electrolux stanno rafforzando l'ottimizzazione dei processi produttivi. Nell’accordo si definisce che le Commissioni paritetiche sull’organizzazione del lavoro contribuiranno attivamente alla migliore implementazione dei nuovi processi anche con l’obiettivo di coinvolgere i lavoratori di volta in volta interessati dai cambiamenti di organizzazione del lavoro - sottolinea Nobis - un aspetto quest’ultimo strategico sia per il buon successo degli interventi sui processi produttivi che nella valorizzazione delle professionalità ed esperienze di tutti i lavoratori - permettendo loro di sentirsi parte integrante, e non subire, il cambiamento organizzativo. Il coinvolgimento attivo dei lavoratori avverrà sia sull’installazione della terza linea in Genesi che nell’implementazione delle due linee esistenti».

«L’aumento del gettito produttivo - conclude Alessio Lavisotto, segretario Fim Treviso-Belluno - passa da 94 a 108 pezzi /ora e avverrà solamente al superamento di 600.000 pezzi/anno sulle stesse linee. Aspetto importante che supera quanto definito nell’accordo del 2019 che prevedeva un aumento della capacità produttiva su volumi stimati. Questo investimento permetterà - continua Lovisotto - l'ottimizzazione dei processi produttivi. Il made in Italy, anche nell’elttrodomestico sempre più si qualifica per la capacità di gestire le fasi del processo oltre che al design dei prodotti tutelando l'occupazione- a prescindere da chi detiene la maggioranza azionaria delle società. Nel suo complesso - concludono i sindacalisti -, l’accordo raggiunto a Susegana è molto importante non solo per il sito ma per tutto il territori, perché aumenterà gli occupati e continuerà a sostenere un indotto manifatturiero rappresentato da tante piccole aziende sul territorio di Susegana e nella provincia di Treviso».