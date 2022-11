Electrolux, annunciati 25 esuberi per lo stabilimento di Susegana

Lunedì 28 novembre si è tenuto l'atteso incontro tra la direzione nazionale di Electrolux, le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm e il Coordinamento nazionale dei delegati e delegate. Nella prima parte del vertice l'azienda ha dettagliato i numeri di eccedenze derivanti dal piano di contenimento dei costi e dal calo dei volumi tra la fine del 2022 e il previsionale del 2023. A questi numeri vanno aggiunti i contratti a termine in scadenza che, sommando tutti gli stabilimenti, sono piu? di 300, alcuni dei quali scadranno entro fine anno. A Susegana sono 25 gli impiegati/quadri in esubero, va peggio però nello stabilimento di Porcia dove sono 40 gli impiegati/ quadri e 36 gli operai in esubero.

Electrolux soffre il calo nel mercato europeo che accomuna tutti i produttori e di conseguenza anche le previsioni per il 2023 sono caute. «Per la gestione degli esuberi ad oggi dichiarati, per quanto ci riguarda, non esiste alternativa all'uso degli ammortizzatori conservativi con eventuale previsione di uscite volontarie anche e soprattutto per favorire l'uscita di chi e? prossimo (nel biennio) alla pensione - commentano i sindacati -. Per quanto ci riguarda, abbiamo manifestato due questioni in particolare: perplessita? sulle previsioni ottimistiche rispetto alla crescita di mercato. Eccessiva crescita del gettito produttivo che non ha nessuna relazione con quelle concordate nel passato. L'obiettivo e? garantire l'investimento, senza alcun peggioramento delle condizioni di fatica delle lavoratrici e lavoratori di linea. Per fare cio?, e? necessario un processo di coinvolgimento delle delegate, delegati di fabbrica, con i lavoratori delle linee che possano seguire passo passo l'evoluzione della discussione. E? necessario, sul tema delle velocizzazioni, avere un approccio il meno possibile ideologico, ma ragionevole e che parta dalle esperienze del passato. 118 pezzi ora non sono, per noi, un obiettivo perseguibile - concludono i sindacati -. Garantire assunzioni a tempo indeterminato aggiuntive, almeno proporzionali alla crescita di pezzi/ora. Considerare i lavoratori che hanno avuto esperienza di contratto a termine nello stabilimento e che e?, per effetto del calo di volumi, cessato in questi anni». A gennaio si riprendera? la discussione.su entrambi i temi.