Ferie non sostituiscono la cassa integrazione: respinto il ricorso di Electrolux

Storica vittoria degli operai Electrolux di Susegana a difesa del diritto e dei principi costituzionali che tutelano le ferie. Gli operai, a cavallo della metà degli anni 2010, avevano subito una sottrazione di giornate di ferie usate al posto della cassa integrazione, atto avvenuto allora con decisione unilaterale dell'impresa. Ne è nata una causa di lavoro presso il tribunale di Pordenone. Iniziativa promossa unitariamente dalla Rsu di fabbrica in autonomia, raccogliendo i mandati di oltre un centinaio di lavoratori, con gli avvocati chiamati dalla stessa Rsu. Azione vista a suo tempo con scetticismo dalle segreterie sindacali Fim Fiom Uilm territoriali.

La sentenza della Cassazione arrivata in queste ore rafforzerà ulteriormente un indirizzo nei tribunali italiani. I lavoratori, assistiti dal legale Giacomo Summa del foro di Roma e dagli avvocati Gasparini Martabarbara e Sandro Capuzzo del foro di Padova, avevano già vinto negli anni passati in primo grado a Pordenone e in Corte d'appello a Trieste. Electrolux, che riteneva lesi i propri diritti, ha voluto ricorrere in Cassazione, ma con l'ordinanza 24977/2022 del 19 agosto 2022 sono state confermate le pronunce dei due gradi di giudizio precedenti, respingendo nel merito tutti e sei i motivi del ricorso presentati dagli avvocati di Electrolux, e in sintesi, dichiara Augustin Breda Rsu Fiom Electrolux Susegana: «si conferma che le ferie non sono un istituto contrattuale di flessibilità dell'impresa, ma un diritto del lavoratore tutelato costituzionalmente con vincoli e finalità non derogabili, a partire dalla programmabilità, la funzione del recupero psicofisico e la necessaria individuale conoscenza degli interessati dei periodi di fruizione. È necessario impedire che pratiche diffuse come quella attuata in quel tempo da Electrolux siano permesse” e “Certi diritti non possono essere merce di scambio» conclude Breda.