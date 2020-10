Electrolux, altri due lavoratori positivi: «L'Ulss finisca di fare i tamponi»

«Ormai da alcuni giorni nello stabilimento di Susegana continuiamo a registrare casi di dipendenti Electrolux positivi al Covid. Nella settimana in cui si sono tenute le ultime elezioni regionali in Veneto (dal 14 al 20 settembre, n.d.r), l'Ulss 2 aveva iniziato una maxi campagna di screening che prevedeva ben 800 tamponi per i dipendenti Electrolux. Prima delle elezioni ne sono stati fatti 200 dopodiché non si è più visto nessuno. La nostra speranza è che la campagna di screening possa riprendere al più presto in modo da evitare nuovi cluster all'interno dello stabilimento. Qui dentro siamo in 1200 persone, se i contagi iniziassero ad aumentare sarebbe un disastro».

Augustin Breda, rappresentante sindacale dello stabilimento Electrolux di Susegana, commenta con queste parole, ai nostri microfoni, la situazione contagi all'interno dello stabilimento di Susegana. Venerdì 23 ottobre due nuove positività sono emerse in azienda: si tratta di un manutentore la cui positività ha portato altri quattro suoi colleghi all'obbligo di sottoporsi al test. Il secondo caso emerso oggi riguarda un'operaia della Linea 2. Una collega che lavora a stretto contatto con la donna è stata invitata a sottoporsi al tampone. Oltre a questi due casi, c'è poi un terzo dipendente Electrolux in attesa dell'esito del tampone dopo che uno dei suoi familiari era risultato positivo. In caso di esito positivo c'è il rischio che, nelle prossime ore, altri dipendenti vengano sottoposti ai controlli. I contagi nello stabilmento di Susegana tornano dunque a salire e Breda chiede un aiuto all'azienda sanitaria. «Per il bene dei dipendenti ma, soprattutto, per evitare un nuovo focolaio a tutto il territorio della provincia, speriamo che l'Ulss 2 possa completare al più presto gli screening avviati che erano stati avviati nei giorni scorsi».