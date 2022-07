Elena Costantino sbaraglia 29 partecipanti e vince la 5^ selezione di Miss Città Murata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta venerdì 8 luglio nel giardino estivo B Garden del Ristorante Barbesin di Castelf Veneto la quinta selezione del concorso di bellezza Miss Città Murata. La competizione di bellezza, organizzata dalla Elegance Eventi e presentata da Eleonora Sorato, è allacciata a The Look of the Year Italy che rappresenta la più prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del modeling ed è gestito dal neo Direttore Nazionale Mario d’Ovidio. Durante la serata le 29 miss in gara hanno sfilato dapprima con il loro abito da sera e poi con il costume di Paradise Beachwear. Si sono svolte poi le sfilate di moda di St.On House Abbigliamento di Resana, Ottica Capello di Castelfranco, Sensi di Seta by Luisa Ferroni e Fdreams Italia.

A vincere la coroncina ed ad aggiudicarsi il lasciapassare diretto per la finale nazionale di The Look of The Year è stata Elena Costantino, 17 anni di Mestre che studia al liceo sportivo; - seconda Miss Bonanno Immobili Gioia Sartor, 17 anni dì Montebelluna studentessa al liceo sportivo; - terza Miss Elmo Spa, Alessandra Rodighero, 20 anni di Zugliano che studia Pedagogia all’università; - quarta Miss Capello Centri Vista Giulia Cacco, 15 anni di Vigonovo che studia all’istituto tecnico; - quinta Miss Fdreams Italia è Chiara Petrin 22 anni di Castelfranco che fa l’impiegata; -sesta Miss Clinica Llc è Sofia Aurora Costantini, 14 anni di Jesolo che studia al liceo linguistico. Le prime sei classificate accedono di diritto alla finale di Miss Città Murata che si svolgerà venerdì 29 luglio a Cittadella e sarà patrocinata dalla Regione Veneto e dal Comune di Cittadella. Sono state premiate dalla giuria altre partecipanti: - settima Miss St.On House abbigliamento è Ginevra Zonta, 17 anni di Bassano del Grappa che studia al liceo Musicale; - ottava Miss Sensi di Seta è Victoria Serragiotto, 16 anni che vive tra Treviso e la Californiana dove studia al liceo; -nona Miss Radio Cafè è Anna Sofia Benetollo, 18 anni di Camposampiero che studia al liceo delle scienze umane; -decima Miss Violetto Communication è Anika Cauchioli, 19 di Verona che studia al liceo delle scienze umane; - undicesima Miss Salone Eclissi è Vanessa Furmanczyk, 18 anni di Rovigo che vive a Pila in Polonia ed è neodiplomata; - dodicesima Miss Paradise Beachwear è Angela Stefania Carausu, 17 anni di Padova studentessa indirizzo socio sanitario. Si ringrazia il Main Sponsor Bonanno Immobili e gli altri partner della serata Elmo Spa, Clinica Llc, Salone Eclissi per le acconciature e Top Team. Per iscriversi al concorso basta compilare il modulo su www.misscittamurata.it . L’iscrizione è gratuita. La prossima e ultima selezione sarà martedì 19 luglio al Mirano Summer festival di Mirano.