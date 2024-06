Operata al Ca' Foncello, muore a 41 anni prima di essere dimessa

Sono ancora comprensibilmente sotto choc familiari e conoscenti di Elena Meneguzzo, mancata improvvisamente all'affetto dei suoi cari a soli 41 anni dopo una delicata operazione chirurgica all'ospedale Ca' Foncello.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Elena era stata operata giovedì 20 giugno a Treviso: un delicato intervento al cervello che sembrava però essere andato per il meglio. La 41enne era rimasta ricoverata per sei giorni al Ca' Foncello, dopo l'intervento. Amici e familiari erano pronti a riabbracciarla ma mercoledì 26 giugno, in tarda mattinata, le condizioni di Elena sono precipitate a causa di un problema all'aorta che ha innescato il malore costatole la vita. Una tragica fatalità in cui il personale medico dell'ospedale non ha colpe: nonostante i numerosi tentativi di rianimarla e il ricovero d'urgenza in terapia intensiva, Elena non ce l'ha fatta. In poche ore la notizia ha fatto il giro di Quinto di Treviso dove la 41enne viveva. Oggi sono in molti a ricordarla come una persona di buon cuore, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Vicina alla parrocchia di Quinto, cantava nel coro della chiesa ed era in prima linea con l'associazione di volontariato "Tonino Bello". Dipendente alla Previnet, Elena lascia la mamma Giannina, il fratello Marco uniti a zii, cugine, amici e parenti tutti. Il padre Davide, storico capogruppo degli Alpini di Quinto era mancato nel 2012. Lunedì 1º luglio, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, alle ore 10.30 sarà celebrato il funerale. Domani alle 18, i tanti amici e i famigliari si ritroveranno alle 18 in chiesa per la recita del rosario. Eventuali offerte raccolte durante la cerimonia saranno devolute all'associazione Tonino Bello. Dopo la cerimonia funebre la salma di Elena riposerà nel cimitero di San Cassiano.