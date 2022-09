Infezione fatale, il sorriso di Elena si spegne a soli 23 anni

È morta Elena Spironello, 23 anni, residente a Gardigiano di Scorzè. Se n'è andata dopo due settimane di ricovero in ospedale, all'Angelo di Mestre. Una bronchite che, nel mese di settembre, è peggiorata rapidamente in polmonite. Dopo il ricovero in ospedale la giovane ha sviluppato un'infezione che ha raggiunto tutti gli organi e non le ha lasciato scampo.

Elena studiava lingue all'università Ca' Foscari di Venezia, è stata ricoverata il 10 settembre, quando le sue condizioni sono diventate serie. Poco dopo è entrata in coma. La sua scomparsa, che risale a domenica 25 settembre, ha sconvolto un'intera comunità, dove la giovane era molto conosciuta soprattutto perché attiva nel sociale. Benvoluta e impegnata, faceva parte dell'Azione cattolica e degli scout. Aveva a cuore i giovani, un'anima da educatrice, improntata alla solidarietà e a prendersi cura del prossimo ed era conosciuta e stimata anche nella Marca: aveva frequentato il liceo Berto a Mogliano, dove vive uno dei suoi zii.

Sono in molti a ricordare in queste ore la sua bontà e il suo impegno, a cominciare dai dirigenti del liceo Berto di Mogliano Veneto, che la 23enne aveva frequentato: «L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo liceo». Elena lascia i genitori, Ketty e Carlo. Il funerale sarà celebrato all’aperto, accanto alla chiesa parrocchiale di Gardigiano, giovedì 29 settembre alle 15.30. In caso di maltempo, nella chiesa di Peseggia.