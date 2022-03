Sla, Eleonor Zamperoni perde la vita a 49 anni: cosplayer in lutto

La Sla diagnosticata due anni fa ha spento il suo sorriso inconfondibile a soli 49 anni: giovedì 3 marzo è mancata all'affetto dei suoi cari Eleonor Zamperoni, nota cosplayer di Asolo. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Castelfranco Veneto.

La passione di Eleonor per il mondo dei cosplayer l'aveva portata a farsi conoscere da tantissime persone in tutto il Nord Italia. Non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi in rete, la famiglia ha ricevuto oltre 800 messaggi di vicinanza e cordoglio per la scomparsa della 49enne. Eleonor lascia il marito Andrea Scattolin e il papà Guerrino. Persona solare e simpatica, fino all'ultimo ha sorriso alla vita nonostante la malattia. Il funerale sarà celebrato lunedì 7 marzo, alle ore 15.30, nel Duomo di Asolo.