Comunali 2021, affluenza al 30,57% in provincia di Treviso

Si avvia verso la conclusione la prima giornata di elezioni amministrative negli otto comuni della provincia di Treviso chiamati ad eleggere il loro sindaco. Domenica 3 ottobre, alle ore 19, l'affluenza complessiva ha raggiunto il 30,57% mentre a mezzogiorno si era fermata al 12,03%. Domenica sera i seggi elettorali resteranno aperti fino alle ore 23.

Rispetto all'ultimo turno elettorale, i dati sono in calo in tutti gli otto comuni della provincia chiamati al voto quando si era arrivati al 42,54% di affluenza. Conegliano è il comune che, per ora, ha registrato l'affluenza più alta (34,67%), seguito a ruota da Portobuffolè (34%), Montebelluna (31,11%) e Villorba (30,18%). Percentuali inferiori al 30% a Monfumo (29,21%), Oderzo (28,04%), Cordignano (27,40%) e Volpago del Montello dove ha votato il 25,36% degli aventi diritto. I seggi saranno aperti anche domani, lunedì 4 ottobre, dalle ore 7 fino alle 15.