Elezioni provinciali 2021: fissata la nuova data

In attesa dell'esame in Camera dei Deputati che potrebbe portare a un nuovo slittamento, il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha firmato oggi il decreto per fissare, entro i termini di legge, la nuova data delle elezioni provinciali di secondo grado del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale trevigiano. La votazione, salvo cambiamenti, si terrà il 28 marzo 2021.

Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello e a votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei 94 Comuni della Marca. Potranno essere eletti alla carica di presidente della Provincia solo i sindaci dei Comuni trevigiani. La carica di Consigliere provinciale andrà sempre a sindaci e consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale. L'elezione del presidente avviene sulla base di liste concorrenti che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. L’elezione del Consiglio provinciale, invece, avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a 8 e non superiore a 16 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. Le liste andranno presentate il 7 e 8 marzo, dalle 8 alle 20. Voto in un’unica giornata dalle ore 8 alle 20.