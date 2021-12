Elezioni provinciali: Marcon riconfermato presidente

Con una affluenza finale del 73,9%, grazie a 994 votanti, alle 20 si sono concluse le elezioni per il nuovo presidente della Provincia di Treviso. Come da pronostico, con oltre 52mila voti ponderati, il presidente uscente Stefano Marcon (già sindaco di Castelfranco Veneto) è stato eletto alla guida dell'ente provinciale. "Ringrazio tutto il corpo elettorale per aver creduto in me - dichiara Marcon - per il prossimo triennio voglio che la Provincia torni ad essere l'ente di riferimento di cui il popolo ha bisogno, nella sua autonomia politica e di gestione delle risorse disponibili di concerto con la Regione Veneto. Inoltre, spero che con la prossima tornata elettorale i cittadini possano tornare a votare direttamente il Presidente della Provincia".