Premiati in California il design e l'artigianato made in Treviso

Tanto orgoglio e soddisfazione in casa Confartigianato, in particolare nei Mandamenti di Treviso e AsoloMontebelluna, per l'autorevole riconoscimento internazionale guadagnato in ambito design dal tavolo scultura ELICA agli "IDA Internazional Design Awards 2021". "Il tavolo premiato è totalmente trevigiano, per design e manifattura, - hanno commentato Ennio Piovesan e Fausto Bosa, presidenti rispettivamente di Confartigianato Imprese Treviso e Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna - poiché è stato ideato dall'arch. Paolo Criveller (CrivéStudio di Preganziol), designer vicino al Mandamento di Treviso, in partnership con un'altra azienda artigiana locale che fa capo al Mandamento di AsoloMontebelluna, la Torresan Travertino| Italian Creations di Pieve del Grappa. Fra l'altro, ad ottobre scorso, abbiamo avuto l'onore di ospitare in anteprima proprio quel tavolo, a Caffé Caffi, alla Mostra dell'Artigianato Artistico Trevigiano d'Eccellenza organizzata in collaborazione con CentroMarca Banca, allo scopo di valorizzare e mettere in luce le opere trevigiane di qualità. Questo premio è la conferma che il nostro artigianato, italiano e veneto, è ancora vincente e può avere un ruolo di primissimo piano nei mercati globali, purché riusciamo a fare squadra e a dimostrare il valore reale dei prodotti che siamo in grado di realizzare, imbattibili nel design, nella creatività, nella materia prima e nelle lavorazioni applicate"

. ELICA ha vinto il premio "IDA Awards 2021 - Bronze" nella sezione "Product Design - Design per la società, ecosostenibile". Realizzato in marmo Travertino e vetro, estremamente elegante e leggero, il tavolo scultura è ispirato al tema del tempo, in particolare alla metafora del moto perpetuo scandito dal numero tre, considerato per antonomasia il numero perfetto. "Si tratta di un progetto in cui la pietra naturale, bella e sensuale anche al tatto, incontra la tecnologia, dando forma ad un'opera inedita, connubio perfetto del dialogo fra artigiano e designer" - ha spiegato il progettista Paolo Criveller. "In ELICA ho visto l'opportunità di creare un oggetto di arredamento che porta nel quotidiano la qualità estetica del materiale naturale, valorizzata da un sapiente intervento artigianale. Per favorirne replicabilità, trasporto e montaggio, il tavolo è stato ideato con una struttura modulabile". Sul piano di ELICA, realizzato in vetro temperato sul quale sono state incollate lamine di Travertino classico dello spessore di 2 mm, si staglia l'immagine di un'elica a tre pale, rappresentate da altrettante lastre in marmo Travertino noce. Ulteriori tre lastre quadrate, posizionate a prisma, sostengono il piano del tavolo.

"I fori naturali del Travertino - hanno dichiarato Paolo e Robert Torresan, titolari dell'azienda di Pieve del Grappa - creano giochi di luce e di ombra che donano leggerezza all'intera struttura, creando effetti inattesi se illuminati da luce diretta o in controluce. Con ELICA, per la prima volta, abbiamo presentato al pubblico la lamina di Travertino in grande formato, tagliata sottilissima, esaltando le cavità che la caratterizzano. Qui, grazie all'attraversamento della luce, quelle cavità antiche non sono più nascoste, ma anzi esaltate. Il progetto in partnership con l'architetto Criveller, per noi di Torresan Travertino - che da più di 60 anni operiamo nel settore dei rivestimenti e da oltre 30 siamo specializzati nella lavorazione del marmo Travertino, unica azienda di questo tipo in Veneto - questa collaborazione è stata un'opportunità unica per spingerci oltre i nostri limiti, che ora non sono più tali. Il premio è stato il coronamento di un progetto nato da una grande idea condivisa".