Linea Castelfranco-Mestre: il passaggio a livello in via De Amicis sarà eliminato

«L'eliminazione del passaggio a livello di Via De Amicis a Castelfranco Veneto e la realizzazione delle conseguenti opere infrastrutturali rientra in un più ampio programma di interventi per riqualificare, efficientare e mettere in sicurezza alcune tratte su rotaia, con l’obiettivo di migliorare non solo i trasporti ferroviari ma anche la qualità di vita dei nostri cittadini. Nello specifico, la pista ciclopedonale prevista a corredo degli interventi va nella direzione di una sempre maggiore attenzione e sensibilità verso una mobilità green, continuando nella direzione intrapresa di fare del Veneto una Regione che promuove un sistema di trasporti che sanno dialogare con l’ambiente”.

Elisa De Berti, vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione commenta così l’avvio dei lavori per la soppressione del passaggio a livello su Via De Amicis, a Castelfranco Veneto (linea ferroviaria Mestre-Castelfranco Veneto), prevista dal Protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Veneto e Rete Ferroviaria Italiana nel luglio 2017. Il protocollo individua nella Regione il soggetto attuatore della progettazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello; Rfi è invece incaricata della realizzazione delle opere. È previsto il finanziamento di una prima fase di vari interventi (tra i quali rientra anche la soppressione del passaggio a livello di Via De Amicis) per un investimento complessivo a carico di Regione Veneto e Rfi di 117,6 mln di euro.

Nel dettaglio, l’intervento prevede una serie di opere infrastrutturali che comprendono: la realizzazione di una strada principale di circa 800 m, una nuova rotatoria, un sottopasso veicolare costituito da una corsia per senso di marcia e da banchine laterali, una pista ciclopedonale larga 2,70 metri e infine rampe stradali e ciclopedonali di risalita. A completamento sarà realizzato anche un piano stradale adiacente all’attraversamento per garantire la continuità di Via Alfieri. L'investimento complessivo è di oltre 11 milioni di euro e la durata dei lavori, al via a fine maggio, è di 19 mesi.