Addio al dottor Fabbian, primo pediatra di base a Castelfranco

E' mancato venerdì 13 novembre in ospedale a Montebelluna il dottor Elio Fabbian, primo pediatra di base a Castelfranco Veneto. Aveva 89 anni e da tempo soffriva di una grave malattia che l'aveva costretto alla dialisi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il dottor Fabbian era originario della frazione di Sant'Eulalia a Borso del Grappa dove domani, martedì 17 novembre, saranno celebrati i suoi funerali alle ore 15. Punto di riferimento per la sanità castellana, aveva iniziato a fare il pediatra subito dopo la laurea in Medicina a Padova. Prima di Castelfranco aveva lavorato a Camposampiero. Nel 1980, quando la figura del pediatra di base viene introdotta per la prima volta a Castelfranco Veneto, il dottor Fabbian ha ottenuto l'incarico rimanendovi fino al 2000, anno della pensione dopo aver visitato centinaia di bambini castellani e aiutato le rispettive famiglie che ancora oggi lo ricordano per la sua enorme professionalità. Fino al 2010 aveva continuato a esercitare come libero professionista. Il dottor Fabbian lascia la moglie Valli, i figli Luca, Giovanni, Francesco e Paolo, gli adorati nipoti Francesca, Arianna, Chiara ed Elena e la sorella.