Elisa in concerto a Treviso, sarà sul palco dell'Arena della Marca

Un messaggio per l'ambiente, un viaggio in 20 regioni, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta: Elisa torna sul palco con “Back to the Future Live Tour”, un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia a partire da fine maggio. Martedì 2 agosto il concerto all'Ippodromo di Treviso (Arena della Marca), con inizio alle ore 21.30. Biglietti in presale per il fan club dalle ore 16 di mercoledì 30 marzo e in vendita generale dalle 17 di giovedì 31 marzo sul circuito Ticketone.

L'interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l'Onu a nominare l’artista come primo Ally (alleata) della campagna Sgd Action sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Elisa è quindi la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni. Il "Back to the Future Live Tour" vedrà Elisa protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d'Italia in location teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale. "Back to the Future Live Tour" non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green. Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l'ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub. Durante il tour prenderà inoltre vita il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.