Male incurabile, il sorriso di Elisabetta Cassin si spegne a soli 37 anni

Ha lasciato tutti senza parole la notizia della prematura scomparsa di Elisabetta Cassin, 37 anni, mancata mercoledì 24 maggio a causa di una malattia incurabile che le era stata diagnosticata una decina di anni fa. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si sono aggravate portandola al decesso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Elisabetta era originaria di Trento e aveva vissuto da giovane a Pergine Valsugana, trasferendosi a Porcia durante gli anni del liceo. Laureata in Architettura allo Iuav di Venezia, aveva lavorato per un periodo come fotografa prima di dedicarsi al suo impiego principale, quello di graphic designer. Nel 2015, insieme ad Isabella Zegna, aveva fondato il Volta Studio mentre, dal 2021, era art director dell'agenzia Vulcano con sede a Porto Marghera. Negli ultimi anni ha vissuto nella zona di Mogliano Veneto. Tra le sue numerose passioni, la più grande era senza dubbio la musica: bassista in numerose band della zona, era stata tra gli organizzatori del Soundpark Festival a Brugnera. Tantissimi i viaggi fatti negli anni ma, appena aveva un po' di tempo libero, Elisabetta amava tornare tra le sue Dolimiti dov'era nata e aveva mosso i primi passi. Vastissimo il cordoglio sui social alla notizia della sua scomparsa, il funerale con cerimonia laica si terrà sabato 27 maggio alle ore 11 nella sala del commiato alla Casa funeraria Cof di Treviso.