Male incurabile scoperto ad aprile: papà Elvis perde la vita a 46 anni

In soli cinque mesi il sorriso di Elvis Mattarollo si è spento a causa di un tumore incurabile al cervello che gli era stato diagnosticato ad aprile. Sabato 25 settembre il 46enne residente a Selva del Montello ha perso la vita all'hospice "Casa dei Gelsi" di Treviso dove aveva trascorso le ultime settimane di vita.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la notizia della sua scomparsa ha lasciato in lutto la comunità di Volpago del Montello. Elvis, originario di San Vendemiano, dopo il matrimonio con l'amatissima moglie Manuela, si era trasferito per un periodo a Signoressa e successivamente a Selva del Montello dove la coppia aveva messo su famiglia dando alla luce due figli, Lorenzo di 19 anni e Leonardo di 15. Molto conosciuti in paese, dopo la scoperta della malattia Elvis aveva provato a curarsi rimanendo a casa ma, nelle ultime settimane, le sue condizioni di salute l'avevano costretto al ricovero in "Casa dei Gelsi". A piangerlo oggi ci sono anche il papà Graziano e la mamma Leonarda. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 29 settembre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Selva del Montello. La famiglia ha chiesto a tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia di non portare fiori ma eventuali donazioni che saranno devolute all'Advar.