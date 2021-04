E' mancato Emanuele Spadotto, ex segretario del Psi a San Biagio di Callalta

Si svolgeranno giovedì 22 aprile, alle ore 15.30, nella chiesa di San Bartolomeo di Piave, i funerali di Emanuele Spadotto, morto all’età di 68 anni per l’aggravarsi della malattia che lo ha colpito qualche mese fa.

Nato in Belgio da genitori emigranti, è tornato in Italia a San Bartolomeo di Piave fin dalla tenera età, dove ha sempre vissuto a parte una lunga parentesi a Cavriè. In molti lo ricordano per la attiva partecipazione alla vita sociale e politica nella comunità di San Biagio di Callalta nei primi anni 80 nelle fila del Partito socialista italiano di cui è stato anche segretario di sezione. Animato da profondi valori di umanità e di solidarietà, si è sempre interessato delle persone svantaggiate e in difficoltà. Ha trascorso una lunga vita lavorativa nel Gruppo Autostrade e ha aiutato per molti anni, dal 1986 fino al mese di ottobre dello scorso anno, la moglie Marinella nella gestione del negozio di ortofrutta a Cavriè. Grande appassionato di viaggi e di fotografia, in molti lo ricordano per il sorriso, la forza d'animo e l'ottimismo che lo hanno sempre accompagnato e sostenuto anche nei momenti più difficili. Lascia la moglie Marinella, i figli Manuel e Simona, gli adorati nipoti Carlo e Daniel, i genitori Ernestina e Fioravante, le sorelle Eleonora e Maria. La famiglia ringrazia la dott.ssa Brunello e tutto il personale medico e paramedico del reparto di Nefrologia e Centro trapianti dell'ospedale Ca’ Foncello per la professionalità e la grande umanità nell'accompagnamento alla malattia in questi anni.