Emergenza freddo, venti posti letto all'ex Caserma Serena

Venti posti letto all’ex Caserma Serena per dare un riparo a chi vive in strada. Il Comune di Treviso, grazie alla Prefettura, ha trovato anche per il 2020, nonostante l’emergenza Covid, una soluzione per i senzatetto. Il servizio sarà attivo dal 21 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021. Gli ingressi dovranno avvenire inderogabilmente dalle ore 19 alle 21. Tamponi obbligatori per tutti i senzatetto.

In caso di positività l'amministrazione comunale ha provveduto ad identificare uno spazio idoneo nell’asilo notturno di via Pasubio, dove consentire l’isolamento della persona e la quarantena necessaria. Resta comunque attivo il servizio ordinario in via Pasubio (20 posti letto) così come quelli in Comunità Alloggio (via isola di Mezzo) dove si trova anche la mensa di solidarietà che offre 25 pasti al giorno. «Anche quest'anno il Comune di Treviso riuscirà a dare una risposta adeguata alle persone che si trovano a vivere in strada - spiega l’assessore alle Politiche sociali Gloria Tessarolo - L'inverno è una stagione difficile per queste persone, ancora di più a causa dell'emergenza sanitaria. Grazie alla collaborazione con la Prefettura e l'Ulss 2 siamo riusciti ad adattare alle nuove esigenze l'esperienza consolidata presso gli spazi dedicati all'ex Caserma Serena e porteremo così a 60 i posti di accoglienza tra quelli strutturali e quelli di emergenza, cui si aggiungono i posti attivi presso la Casa della Carità di Caritas e l'azione in strada dei volontari di Sant'Egidio».