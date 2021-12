Emergenza freddo, venti posti letto per senzatetto all'ex caserma "Serena"

Venti posti letto a chi vive in strada per affrontare la stagione invernale: grazie alla collaborazione fra Prefettura e amministrazione comunale, anche quest'anno verranno attivati interventi a favore delle persone senza fissa dimora nel territorio di Treviso.

Dal 20 dicembre al 28 febbraio, nei locali dell’ex Caserma Serena, 20 persone saranno accolte. Il servizio, a carico del Comune, prevede accoglienza, pasto serale, pernottamento, kit per l’igiene personale e colazione. «La procedura concordata con l'Ulss 2 prevede la verifica sanitaria obbligatoria tramite l’esecuzione dei tamponi - spiega l’assessore alle Politiche sociali, Gloria Tessarolo - Grazie a questo servizio sarà possibile aggiungere altri posti letto ai 24 attivi tutto l’anno nell’asilo notturno di via Pasubio. Con l’arrivo della stagione fredda è necessario incrementare il servizio e dare un riparo e un pasto caldo a chi ha bisogno». L'accoglienza, affidata a Nova Facility S.r.l. In caso di positività al test, il Comune ha provveduto ad identificare uno spazio idoneo dove consentire l’isolamento della persona e la quarantena necessaria.