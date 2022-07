Emergenza ucraina: consegnati al Comune 70 pacchi di generi alimentari

Una bella sorpresa è stata consegnata oggi ai cittadini ucraini costretti ad abbandonare il proprio paese di origine a causa della guerra presenti nel territorio di Vedelago. Una sorpresa che è frutto di un dono offerto Lions Club Palladium di Vedelago che ha consegnato al Comune di Vedelago rappresentato dal sindaco, Cristina Andretta, e dal vicesindaco, Marco Perin, 70 pacchi contenenti prodotti alimentari del valore di circa 50 euro. Alla consegna era presente anche Silvano Pozzobon, presidente della Caritas di Vedelago. I cittadini ucraini arrivati a Vedelago in questi mesi, infatti, sono stati tutti ospitati da privati o nelle parrocchie e nessuno è stato affidato alle strutture pubbliche.

Commenta il sindaco di Vedelago: “Ancora una volta Lions Club Palladium di Vedelago si dimostra sensibile, attento e disponibile ad intercettare i bisogni del nostro territorio e della nostra comunità che, in questi ultimi mesi, non si è tirata indietro nel dimostrare generosità ed altruismo a decine di persone che, spaesate e spaventate dalla guerra in corso, hanno cercato rifugio nel nostro paese. Ringrazio di cuore a nome della cittadinanza i soci Lions Club Palladium di Vedelago così come la Caritas locale che, immediatamente, si è messa a disposizione per consegnare i pacchi agli ucraini: grazie!”.