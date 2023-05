Maltempo in Emilia Romagna, Protezione civile in soccorso dal Veneto

La Protezione Civile del Veneto è al lavoro in Emilia Romagna ancora sotto assedio in queste ore da una violenta ondata di maltempo. Il territorio, già martoriato poco tempo fa dal vento e dall’acqua, è stato interessato oggi da inondazioni e case evacuate. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta: «Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati in tre comuni (Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio) della provincia di Ravenna, diciotto volontari e tre dipendenti regionali. In partenza anche una cinquantina di volontari e due funzionari diretti a Rimini. Siamo pronti anche con altri aiuti se ce ne fosse la necessità».